Başkan Günel; "Şiddete karşı mücadele eden kadınların yanındayız" - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, evliliğe ilk adımını atan çiftlere 'İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntılarını anlatan bir kitapçık vermeye başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak şiddete uğrayan ve bu şiddete karşı mücadele eden tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi'ne başvurarak nikah yapan çiçeği burnunda çiftler, dağıtılan kitapçığı okuyarak İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgiler edinebiliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan mor renkli kitapçıkta, İstanbul Sözleşmesi'nin amacı, maddeleri, kapsamı, şiddet türleri, şiddete maruz kalan kişilerin hakları ve şiddete uğramış bir kadının hukuki olarak izleyebileceği yollar anlatılıyor. Ayrıca kitapçıkta sözleşmenin tamamını okumak isteyenler için QR kodu da bulunuyor. Son sayfada ise şiddet gören kadınların başvurabileceği merkezler ve bu merkezlere ait iletişim bilgileri yer alıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntılarını içeren kitapçık, bugüne kadar Kuşadası'nda yeni evlenen 200 çifte verildi. Kitapçığı, evlilik cüzdanı ile birlikte Belediye Başkanı Ömer Günel'in elinden alan çiftler, şiddete uğrayan kadınların haklarını bilmeleri açısından uygulamanın çok önemli olduğunu belirttiler.

Kuşadası Belediyesi olarak şiddete uğrayan ve şiddete karşı mücadele eden tüm kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında Türkiye tarafından imzalandıktan sonra 1 Ağustos 2014 tarihinde TBMM'de yapılan oylama ile yürürlüğe girdi. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden 1 yıl sonra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu TBMM'de kabul edildi. Günümüzde daha çok çoğalan ve kontrolden çıkan, kadınların yaşam haklarına karşı gerçekleştirilen saldırılar için İstanbul Sözleşmesi'nin kurallarını arttırmak yerine mevcut kurallarının azaltılması kabul edilemez bir harekettir" diye konuştu. - AYDIN