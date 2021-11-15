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Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı - Son Dakika

Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı

15.11.2021 14:36
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı

Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli törenle atıldı.

Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve başladığı günden beri Meram'ı daha güzel, yaşanabilir ve modern yapacak yatırımları gerçekleştirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak adına imar çalışmaları konusunda özveriyle çalıştıklarını kaydeden Kavuş, inşaat sektöründe yaşanan yavaşlamanın kendilerini kentsel dönüşümü hızlandırmaya ve özel sektörün önünü açmaya zorladığını kaydetti.

"Tek derdimiz Meram'ın hızlı değişim ve dönüşümü"

Başarıyla tamamlanan Aymanas, Aksinne ve Uluırmak evlerini anımsatan Kavuş, "Bu başarı hikayesi Turgutreis Evleri'ne 32 binin üzerinde rekor başvuru sayısıyla yansıdı. Tamamladığımız projeler, kullanılan malzemelerden, işçilik kalitesine ve modern çizgisine kadar her yönüyle şehrin en güzel siteleri oldu. Bugün hem kooperatifimizin temelini atıyor hem de Meram'da Büyük Konut Hamlesini başlatıyoruz. Tek derdimiz Meram'ın değişim ve dönüşümünü hızlandırmak." diye konuştu.

Projenin her aşamasını yakından takip edeceğine ve tüm özellikleriyle örnek bir proje olacağına dikkati çeken Kavuş, şöyle konuştu:

"Hak sahipleri evlerine oturmaya başladıklarında 'iyiki böyle bir eve sahip olmuşum' diyecekleri kadar güzel bir proje. Bir kooperatif mantığından çok, özel sektör yap-sat anlayışı ile çalışarak burada da hak sahiplerine evleri en kısa zamanda teslim edilmeye başlanacak inşallah. Allah, Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi Evlerinin anahtarlarını da teslim etmeyi nasip etsin bizlere. Konya'mıza ve Meram'ımıza hayırlı olsun."

Programda, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli dualarla atıldı.

Törene katılanlar arasında AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Selman Avcı da yer aldı.

Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı

Hisarcık, Konya, konut, Meram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Turgutreis Evleri'nin temeli atıldı - Son Dakika


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