Başkan Mutlu, Çocuklara Judo Kursunda Destek Oldu

17.11.2025 13:27
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gültepe Semt Merkezi'nde açılan judo kursundaki antrenmana katılarak çocuklarla buluştu. Sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Mutlu, minik judoculara sarı kuşaklarını takarak destek verdi.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sporu her çocuk için erişilebilir kılmak ve farklı branşlarla tanıştırmak amacıyla Gültepe Semt Merkezi'nde açılan judo kursunun antrenmanına katılarak geleceğin sporcuları ile buluştu. Küçük judocuların yeteneklerini ortaya koyduğu gösterileri izleyen Başkan Mutlu, kuşak sınavı heyecanına da ortak oldu ve bir üst seviyeye yükselmeye hak kazanan sporculara sarı kuşaklarını taktı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukları spora teşvik etmek ve farklı branşlarla tanıştırmak amacıyla açılan judo kursuna devam eden minik sporcularla bir araya geldi. Gültepe Semt Merkezi içerisindeki judo salonunda hafta sonları gerçekleştirilen antrenmana katılan Başkan Mutlu'ya, Konak Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Münir Tunç'un koordinatörlüğü ve Fatma Beyaztoprak'ın antrenörlüğünde hem bir savunma sanatı olan judonun inceliklerini öğrenen hem de sosyalleşip keyifli vakit geçirme imkanı bulan 7-13 yaş arası çocukların gösterilerini izleyen Başkan Mutlu, katıldıkları müsabakalarda kısa süre içerisinde önemli başarılar elde eden sporcuları tebrik etti. Kuşak sınavı heyecanına da ortak olan Başkan Mutlu, bir üst seviyeye yükselmeye hak kazanan sporculara sarı kuşaklarını taktı. Antrenmana katılan milli sporcular Yağmur Meral ve Doğukan Tunç ise hazırladığı judo gösterisi ile büyük beğeni topladı.

"Her çocuğun spora erişebilmesi için çalışıyoruz"

Sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Hem bir savunma sanatı olan judoyu öğrenen hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren 7-13 yaş arası çocuklarımızın gösterilerini izledik, kısa sürede kazandıkları başarılarla gururlandık. Kuşak sınavı heyecanlarına da ortak olduk; bir üst seviyeye yükselen sporcularımıza sarı kuşaklarını ellerimizle taktık. Konak'ta her çocuğun spora erişebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, sporla büyüyen çocuklar güçlü bir geleceğin teminatıdır. Kursumuza kayıt yaptırmak ve bilgi almak için hafta sonları 12.00-14.30 saatleri arasında Gültepe Semt Merkezine uğrayabilirsiniz" dedi.

"Başarılı yerlere geleceğim"

Yaklaşık 4 aydır kursa katılarak eğitmenler eşliğinde judo öğrenen 13 yaşındaki Sara Şahin, "Burada böyle bir kurs açıldığını görünce gelmeye karar verdim. Çok memnunum, başarılı yerlere geleceğime inanıyorum. İzmir'de okullar arası düzenlenen bir müsabakada ilk madalyamı da aldım. Dışarıda bu spor için çok yüksek ücretler istiyorlar. Başkanımız da çok samimi, bizi ziyaret etti. Gülen yüzüyle bizi rahatlattı, iyi ki geldi" ifadelerini kullandı.

"İleride şampiyon olacağım"

Kursun başarılı öğrencilerinden olan 10 yaşındaki Yağmur Kadim de "Judoyu çok seviyorum. Bu branşta güzel yerlere gelmeyi çok istiyorum. Hedefim ileride şampiyon olmak. Başkanımızı bize böyle bir imkan sağladığı için çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

