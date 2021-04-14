Melikgazi Belediyesi, smart sistemi ile vatandaşın işini kolaylaştırıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Smart Melikgazi" ile halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, akıllı teknolojilerin, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunmalarına olanak sağladığını belirtti.

Belediyenin internet sitesinde yer alan smart sayfasının akıllı belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Akıllı belediyecilikte dijital ortamı interneti kullanarak birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Akıllı şehir imkanları en verimli ve ekonomik bütçede kullanılmasıdır. Belediye olarak scart sistemi ve smart sistemi ile yine öncülük yapmaktayız. Kent rehberi, nöbetçi eczaneler, vefat, etkinlik, pazaryerleri, yollar, kaldırımlar, kentsel dönüşüm, tarihi yerler, ulaşım, sosyal tesisler, park bahçe ve muhtarlık gibi bilgilerin yer aldığı smart sayfası ile cep telefondan dahi hizmet veriyoruz."

Palancıoğlu, belediye olarak akıllı şehir uygulamalarını daha çok çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemi alanlarında yoğunlaştırdıklarını anlattı.