Başkan Palancıoğlu, "Kayseri, çeşmelerinden su içilebilen nadir şehir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri, çeşmelerinden su içilebilen nadir şehir' - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu, "Kayseri, çeşmelerinden su içilebilen nadir şehir"

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Büyükşehirlerin neredeyse tamamına yakınında içme suyu yerine damacana ve şişe suyu tüketildiğini belirterek, "Kayseri çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi. Bu bir nimettir.

Başkan Palancıoğlu,

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Büyükşehirlerin neredeyse tamamına yakınında içme suyu yerine damacana ve şişe suyu tüketildiğini belirterek, "Kayseri çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi. Bu bir nimettir. Kıymetini bilmeliyiz ve suyu israf etmemeliyiz." dedi.


Corona virüsle beraber suyun kıymeti daha iyi anlaşıldı


Ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart 1993'te alınan karar gereğince bugün Dünya Su Günü ilan edildi. Biliyorsunuz su dünyadaki en önemli değerlerden, varlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugünün vasıtasıyla buna vurgu yapmak istiyorum. Kayseri'mizde hakikaten içtiğimiz sular çeşme suyu ve oldukça nitelikli ve temiz. Kayserimiz çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerdendir. Bu şehir halkı için bir nimettir. Erciyes Dağımızın Kayserililere bir hediyesidir. Türkiye geneline baktığımızda bu özellikler arasında birkaç şehirden bir tanesi arasında Kayseri bulunuyor. Üstelik temizliği, tadı ve kokusu ile örnek gösterilen bir sudur. Büyükşehir Belediyemize bu kapsamda teşekkür ediyorum. Ancak bizim suları kullanırken dikkat etmemiz lazım, israf etmemiz gerekiyor. Bugün koronavirüsle ilgili salgın olduğundan dolayı suyun ve temizliğin kıymeti daha da iyi anlaşılmış durumda. Bu kapsamda Dünya Su Günü'nü kutluyorum." dedi.


Kayseri'nin içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu ve Erciyes Dağı'nın bu nimetinden yararlanıldığını, su kaynakların eriyen kar suları ile oluştuğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, içme suyunun, kaynaklardan doğrudan ev ve iş yerlerine verilmediğini birçok işlem ve çalışma sonucunda tüketiciye ulaştırıldığını söyledi. - KAYSERİ

Dünya Su Günü, 22 Mart, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi         
15:17
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 17:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Palancıoğlu, "Kayseri, çeşmelerinden su içilebilen nadir şehir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]