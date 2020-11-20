Başkan Sarıcaoğlu: "Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor" - Son Dakika

Başkan Sarıcaoğlu: "Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor"

20.11.2020 16:36
Başkan Sarıcaoğlu:

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yatırım sayısının ve istihdam oranının sürekli olarak attığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yatırım sayısının ve istihdam oranının sürekli olarak attığını söyledi.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kavak'a gelen AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret etti. İlçede devam eden bazı projeleri gezerek yerinde inceledi. Milletvekili Orhan Kırcalı, istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin son yıllarda hızlı bir gelişim hareketi yakaladığını belirterek bunun devamı için çalıştıklarını dile getirdi. Pandemi sürecine karşın belediye hizmetlerinin hiçbir alanda aksamadan sürdüğünü anlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Gönül belediyeciliğimiz ile her daim halkımızın arasında ve yanındayız. Organize sanayi bölgemizde yatırım sayıları ve sağladıkları istihdam oranları sürekli artıyor. Ayrıca ilçemizde yeni ve modern konutlaşma da son yıllarda ciddi artış içinde Kavak'ta halkımızla el ele verdik geleceğin ilçesini birlikte inşa ediyoruz" dedi.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı ise şunları söyledi:

"Hiç kimse kimsenin karakaşına gözüne hayran kaldığı için iltifat etmez. Zaten başarının sırrı da burada. Herkes bir tarafa çekseydi bu olmazdı. Bizler iyi ki AK Partiliyiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza taşıyacağımız en büyük onur bu. Ama bir o kadar da sorumluluk isteyen şey. O nedenle çok çalışmalıyız. Omuzlarımızda büyük sorumluluk var. Halkımızla bir olalım, onlarla dertlenelim hep aralarında olalım. Ülkemizin son yıllarda yaşadıklarına bakarsanız bu davanın ne kadar onurlu bir dava olduğunu görürsünüz. Artık sahada da masada da kazanan bir Türkiye var. Ekonomik, siyasi ve askeri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok güçlüyüz, birliğimizle daha güçlü olacağız. Ayrıca yaptıklarımızı halkımıza anlatalım. Çalışmalarımız o kadar hızlı ki unutuyoruz unutturmayalım, halkımıza anlatalım. Samsun'a Kavak'a yapılanları anlatalım." - SAMSUN

Başkan Sarıcaoğlu: Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor
Başkan Sarıcaoğlu: Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor
Başkan Sarıcaoğlu: Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor
Başkan Sarıcaoğlu: Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor
Başkan Sarıcaoğlu: Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor

İstihdam, Yatırım, Kavak, OSB, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sarıcaoğlu: 'Kavak OSB'de yatırım ve istihdam sayıları artıyor' - Son Dakika


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