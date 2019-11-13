Başkan Söğüt,

KOCAELİ (İHA) – Halk Meclisi Toplantıları kapsamında köylülerle buluşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "5 yılımızı hizmetle dolu dolu geçirme çabasındayız" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Meclisi Toplantıları kapsamında önce Dikenli Köyü'nde daha sonra da Alihocalar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şener Söğüt, bu tür toplantıların faydalı olduğunu belirterek, "Yerinde görmek, sorunu direk vatandaştan dinlemek bizler için önemli" dedi.



Dikenli Köyü Muhtarı Aydın Bekler ve Alihocalar Köyü Muhtarı Orhan Arslan'ın da yer aldığı toplantılarda konuşan Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, bu tür toplantıların önemine değinerek, "Sorunu yerinde görmek, çözümü noktasında da yerinde konuşmak önemli. Vatandaşlarımız da sorunun akıbeti noktasında yani çözülüp çözülemeyeceği noktasında yetkililerden öğrenmiş olacak. Bu tür toplantılar gerçekten faydalı oluyor" diye konuştu.



Seçimden seçime vatandaşın ayağına giden bir anlayışı doğru bulmadıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Önce Dikenli Köyümüzde sonra da burada Alihocalar Köyümüzde sizlerle birlikteyiz. Bizim buradaki asıl amacımız; Bizzat sorunları, sıkıntıları yerinde görmek, birinci ağızdan dinlemek. Belediye Başkanı olarak ben, Büyükşehir Belediyesi bölge koordinatörümüz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz sizlerleydik. AK Parti ve İYİ Partili meclis üyelerimiz bir arada. Partili partisiz size hizmet etme gayesindeyiz" şeklinde konuştu.



Söğüt, "Yapabileceğimiz, çözümü olan problemlerimizi ihmal etmeyelim, zamana yaymayalım istiyoruz. Yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı sizlere açık bir şekilde aktarıyoruz. Gönül ister ki bütün sorunları çözelim. İşte bu yüzden sizlerle bir araya geliyoruz. Körfez'de 3 mahallemizde bu programı gerçekleştirmiştik. Bugün de iki köyümüzde gerçekleştiriyoruz. Diğer köylerimizde de sırayla bu programı yapacağız. Samimi, art niyetsiz bir şekilde amacımız tamamen hizmet etmek. Siyaseti bir kenara koyduk. Siyaset değil, iş yapma zamanı. Bunun için buradayız. Birlik ve beraberlik içerisinde 5 yılı hizmet dolu geçirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Şener Söğüt vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını tek tek dinledi, cevapladı ve not aldı. - KOCAELİ