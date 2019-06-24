Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili, Akın'a başarılar diledi
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Başkan Vergili, Akın'a başarılar diledi

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Bartın Belediye Başkanlığına seçilen Cemal Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Vergili, Akın'a başarılar diledi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Bartın Belediye Başkanlığına seçilen Cemal Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanlığı makam odasında gerçekleşen ziyarette iki başkan birbirine çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Vergili 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Bartın Belediye Başkanlığına seçilen Cemal Akın'a başarılar dilerken, Akın'da Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
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