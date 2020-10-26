- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek - Son Dakika

- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek

26.10.2020 16:24

- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek Amasya'nın Taşova ilçesinin Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim gören ama uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için başlatmış olduğu tablet kampanyasına destek verdi.

- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinin Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim gören ama uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için başlatmış olduğu tablet kampanyasına destek verdi.

Yeni tip korona virüs vaka sayıları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağının daha da önem kazanması ile birlikte Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu 'tablet' kampanyasına destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle mart ayından beri çocuklarımız uzaktan eğitim modeline geçmiştir. Tabii, öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreci yakından takip edebilmeleri için cep telefonu tablet bir takım böyle teknolojik aletlere ihtiyaç olmuştur. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, kaymakamlığımız olarak böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun belediye başkanımız, öğrencilerimize ulaştırılmak üzere, tablet desteğini verdiler. Ben bütün eğitim camiası adına başta başkanımız olmak üzere belediyemize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise, "Korona süreci ile beraber hayatımızın birçok alışkanlıkları değişmek durumunda kaldı. En hareketli alan olan eğitim kurumu da yeni sezonla beraber, yeni bir sisteme geçmiş oldu bu süreçte. Uzaktan eğitim dediğimiz işleme. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımız alt yapısı ile beraber hakikaten EBA üzerinden veya diğer sistemler üzerinden milli eğitimlerimiz, okullarımız, öğrencileri mağdur etmeden, bu süreci güzel bir şekilde yürütüyorlar. Bizler de belediye olarak bu kampanyaya destek vermek üzere çalışmalar yaptık. Bugün de Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze belediyemizin de imkanları dahilinde tablet bilgisayarlarımızı teslim etmek üzere buradayız. Velilerimizi de bu eğitimden mahrum durumda olduğunu düşünen öğrencilerimiz inşallah bu imkanlardan faydalanacaktır. Bizler de bu vesileyle bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek
- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek
- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek
- Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek

İsmail Bayram, Tablet, Taşova, Atama, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkanı Öztürk'ten tablet kampanyasına destek - Son Dakika

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