Başköy Barajı ekonomiye büyük gelir sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Başköy Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 123 milyon 210 bin lira net gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların en hızlı şekilde içme ve kullanma suyuna ulaşması için içme suyu tesislerinin yapıldığı hatırlatıldı.

İçme suyu havzalarını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak adına evsel atık su arıtma tesislerinin inşa edildiği ve tarımsal sulamanın en etkin ve verimli şekilde yaygınlaştırılması için sulama yatırımlarını gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. DSİ, Erzurum'da yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Hınıs'taki Başköy Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve baraj inşaatında yüzde 94 fiziksel gerçekleşme sağlandığını belirtti.

Başköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlayacağını aktaran Aydın, şunları ifade etti:

"Temelden 101 metre yüksekliğine sahip olan Hınıs Başköy Barajı, 166 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Başköy Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 123 milyon 210 bin lira net gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."