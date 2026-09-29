Başörtüsüz konser vermişti! İranlı şarkıcıya verilen 74 kırbaç cezası onandı

İran'da zorunlu başörtüsü uygulamasına uymadan konser veren 29 yaşındaki şarkıcı Parastoo Ahmadi hakkında verilen ceza kesinleşti. Temyiz mahkemesi, Ahmadi'ye verilen 74 kırbaç cezasının yanı sıra iki yıl boyunca görsel-işitsel faaliyetlerde bulunma ve ülke dışına çıkma yasağını da onadı. Kararın konserin müzisyenleri ve prodüksiyonunda görev alan diğer kişileri de kapsadığı bildirildi.

BAŞÖRTÜSÜZ KONSER VERDİ

Ahmadi, Aralık 2024'te YouTube üzerinden yayımlanan yaklaşık 27 dakikalık konserde zorunlu başörtüsü olmadan kamera karşısına geçti. Dört erkek müzisyenin eşlik ettiği şarkıcının performansı internette geniş kitlelere ulaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından İran yargısı harekete geçti. Yetkililer, konserin ülkenin hukuki ve kültürel düzenlemelerine aykırı olduğunu belirterek Ahmadi ve beraberindeki ekip hakkında işlem başlattı.

PARASTOO AHMADI'YE 74 KIRBAÇ CEZASI VERİLDİ

Kum'daki mahkeme, haziran ayında Ahmadi ile konserin müzisyenleri ve prodüksiyon ekibindeki isimler hakkında karar verdi. Mahkeme, başörtüsüz solo performans ve erkek müzisyenlerin yer aldığı konseri ahlak ve dini kurallara aykırı buldu.

Ahmadi ve diğer sanıklara 74'er kırbaç cezasının yanı sıra iki yıl görsel-işitsel faaliyetlerden men ve iki yıl yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

TEMYİZ MAHKEMESİ CEZAYI ONADI

Karara yapılan itirazdan da sonuç çıkmadı. Kum Eyaleti Temyiz Mahkemesi, savunmanın başvurusunu reddederek ilk derece mahkemesinin kararını değiştirmeden onadı. Ahmadi'nin avukatlarının aktardığına göre temyiz başvurusu duruşma yapılmadan karara bağlandı. Böylece 74 kırbaç cezası ve beraberindeki yasaklar kesinleşti.

Ahmadi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada temyiz mahkemesinin itirazları reddettiğini ve kararın kesinleştiğini duyurdu.

KARAR İRAN'DA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ahmadi hakkında verilen kırbaç cezası, zorunlu başörtüsü ve kadın sanatçıların kamusal alandaki faaliyetlerine yönelik kısıtlamaları yeniden gündeme taşıdı. İran'da kadınların kamusal alanda başörtüsü kullanması zorunlu tutulurken kadınların solo olarak halka açık şekilde şarkı söylemesine de çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.