Batı Trakya Türk Azınlığı'ndan Müftülük Uygulamalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batı Trakya Türk Azınlığı'ndan Müftülük Uygulamalarına Tepki

09.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danışma Kurulu, Yunanistan'daki müftü atamalarını demokratik ilkelere aykırı buldu ve reddetti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Yunanistan'daki müftülük meselesine ilişkin son uygulamalara yönelik sert tepki gösterdi.

Danışma Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Trakya'da Dimetoka'da müftü belirleme sürecinin, Batı Trakya Türk Azınlığının iradesinin yok sayılarak yürütüldüğü, söz konusu uygulamaların demokratik ilkelere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dimetoka'da Emin Şerif'in müftü olarak atanmasının ve Atina'da yemin ederek göreve başlamasının, azınlık tarafından kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bu sürecin meşruiyet taşımadığına işaret edilen açıklamada, azınlığa ve temsilcilerine danışılmadan atılan tek taraflı adımların toplumsal barışa zarar verdiği vurgulandı.

Devletin, müftülük sorununa yönelik samimi ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemediği belirtilen açıklamada, azınlığın uzun süredir dile getirdiği talep ve beklentilerin görmezden gelindiği bildirildi.

Dimetoka'da izlenen yöntemin "dayatmacı ve güven zedeleyici" olduğu vurgulanan açıklamada, dini ve toplumsal açıdan hassas bir konuda bu yaklaşımın kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Dimetoka'da gerçekleştirilen bir cami açılışında tayinli müftünün Yunanca dua etmesinin, azınlığın dini ve kültürel hassasiyetlerinden uzak bir anlayışı ortaya koyduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Dimetoka'da uygulanan sürecin benzerlerinin, Gümülcine ve İskeçe'de de hayata geçirileceğine yönelik açıklama ve haberlerin, azınlıkta ciddi endişelere yol açtığı belirtilerek, "bu durumun azınlık ile devlet arasındaki güven ilişkisini daha da zedeleyebileceği" uyarısında bulunuldu.

Yunan devletine, "müftülük sorununun samimi, gerçek ve yapıcı bir diyalog temelinde ele alınması, azınlığın iradesine saygı gösterilmesi ve hür iradeyle seçilen müftülerin tanınması" çağrısında bulunuldu.

Müftü atamalarına yönelik mevcut uygulamaların demokrasi ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Trakya, Yunanistan, Müftülük, Güncel, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türk Azınlığı'ndan Müftülük Uygulamalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:54:15. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Trakya Türk Azınlığı'ndan Müftülük Uygulamalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.