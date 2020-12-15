Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı - Son Dakika

Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı

15.12.2020 22:29

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin aşısının neden batı ülkeleri tarafından tercih edilmediğini anlattı. Aşının güvenli olduğunu belirten Ünal, siyasi faktörler nedeniyle batı ülkelerinin Çin aşısını tercih etmediklerini söyledi.

Haber Global'da Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk olan Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, batılı ülkelerin neden Sinovac aşısını tercih etmediğinden, koronavirüse karşı yürütülen ilaç çalışmalarına kadar bir çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de tartışma konusu olan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili soruya yanıt veren Prof. Dr. Serhat Ünal, "Sağlıkta 2. kalite diye bir kavram yoktur. Sinovac 15-20 yıldır aşıyla uğraşan bir firma. Yıllardır dünyaya aşı yapıp satan bir firma. Daha önceki malzemeleri güvenerek kullanılmış. Herkes bu aşının iyiliği kötülüğünü düşünüyor da sağlık ekibimiz düşünmüyor olur mu? Ben bir huzursuzluk görmüyorum. Bir miktar da haksızlık yapıldığını düşünüyorum ucuzluk kavramıyla birleştirilerek." ifadelerini kullandı.

Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı
Prof. Dr. Serhat Ünal

"MUTASYON HER GÜN OLUR"

" İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiği doğru mu?" sorusuna da yanıt veren Ünal, "Mutasyon her gün olur. Bu hataları kontrol eden bir sistem vardır. Virüsün hatası onun fonksiyonlarına ne derece etkili ona bakmak lazım. Mutasyon sonucu daha çok bulaşır hale geldi mi? Ona bakmak gerekiyor. Daha önce de mutasyonlar oldu. İngiltere'de bir mutasyon var ama fonksiyonel bir yansıması olup olmadığı henüz tespit edilmedi." dedi.

"BATI ÜLKELERİ SİYASİ NEDENLERDEN DOLAYI ÇİN AŞISINI TERCİH ETMEDİ"

Batılı ülkelerin Sinovac aşısını tercih etmelerinin nedeninin siyasi olduğunu söyleyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bence siyasi faktörler devreye giriyor. Altyapısı müsait ülkelere yönelmek durumunda kaldılar. Bunu söylemeye yetkili değilim ama Çin, Sinovac aşısını alan 3 ülkeden Brezilya, Türkiye, Endonezya'dan başka ülkeler var.

"İLAÇ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Aşı gibi ilaçta da çalışmalar devam ediyor. İlaçtan da beklentimiz var. Türkiye'nin de katıldığı değişik Faz-3 çalışmalar devam ediyor.

BURUN SPREYİ ÇALIŞMALARI

Türkiye'de de böyle çalışmalar var. Burundan sıkıldığı zaman günde 2-3 kere virüsün yapışmasına mani olacak bir malzeme. İnşallah 2021 içinde böyle bir maddenin elimizde olması iyi bir şey. Bilim Kurulu bir bilimsel danışma kurulu. Bu tavsiyelerin hayata geçmesi Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz tarafından verilen kararlar. Biz işin tıbbi yönünü düşünerek tavsiyelerde bulunuyoruz. Bakanlığın belli bir planı var bu konuda. Eğer bu etkinlikte bir sorun olur vaka sayısı kontrol altına alınamazsa tam kapanma gündemi bakanlığın masasına gelir."

Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Serhat Ünal, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Libya ordusu ifşa etti! Suriye'den kalkan ve paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum
Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:19
Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı         
21:55
Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı         
21:22
Boran Kuzum'dan kafa karıştıran paylaşım! Miray Daner'le çekildiği fotoğrafa kalp emojisi koydu Boran Kuzum'dan kafa karıştıran paylaşım! Miray Daner'le çekildiği fotoğrafa kalp emojisi koydu         
21:13
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
18:52
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 22:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei