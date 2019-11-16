Son Dakika Haberleri: Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu

6 saat önce

Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulunduBATMAN - Batman'da 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutmak isterken suya düşüp kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu

BATMAN - Batman'da 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutmak isterken suya düşüp kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Batman merkez Bıçakçı köyü mevkiinde 19 yaşındaki Süleyman Çelik arkadaşlarıyla balık tutmak için Batman Çayı kenarına gitti. Dengesini kaybedip suya düşen Çelik kayboldu. Arama çalışmaları kapsamında, Batman Barajı'nın kapakları kapatılarak su seviyesi düşürüldü. 6 günlük çalışmaların ardından Çelik'in cesedi dalgıç polisler tarafından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında suyun 1,5 metre altında bulundu. Çalışmalara, AFAD personeli, Bitlis'ten ve Adıyaman'dan gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince yürütüldü. Batman Çayından çıkarılan Süleyman Çelik'in cansız bedeninin otopsi yapılmak için önce Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu

Süleyman Çelik, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 16 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son gün 29 Kasım Baba mesleği turşuculukta siparişlere yetişemiyor! Ünü ülke sınırlarını aştı Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]