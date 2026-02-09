Batman'da Altın Soygununa 8 Gözaltı - Son Dakika
Batman'da Altın Soygununa 8 Gözaltı

Batman\'da Altın Soygununa 8 Gözaltı
09.02.2026 15:39
Batman'da kuyumcu soygununa karışan 8 şüpheli yakalandı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

BATMAN'da kuyumcu dükkanı çalışanını darbedip, 1 kiloya yakın altını alıp kaçan kar maskeli 2 şüphelinin yakalanmasından sonra, güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam 8 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.

Olay, 6 Şubat sabahı, Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kar maskeli 2 kişi, iş yerine girerek çalışanı darbedip, vitrindeki altınların bir bölümünü aldı. Şüpheliler, 1 kiloya yakın altınla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 90 saniyelik görüntülerde, kar maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabancalarla koşarak içeri girdikleri, çalışanın kafasına tabancanın kabzasıyla birkaç kez vurdukları, ardından vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak kaçtıkları görüldü.

40 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 25 iş yeri ve 15 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası olmak üzere 40 kameraya yansıyan görüntüler tek tek incelendi. Kar maskesi takıp, plakasız motosiklet kullanarak silahlı soygun eylemini gerçekleştiren şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğu belirlendi. Çalışmalarda ilk olarak U.T. ile onlara yardım eden Ö.K. yakalandı. Daha sonra da olayı gerçekleştiren diğer şüpheli M.A. ile onlara yardım eden S.A., S.A., F.Ş., ?O.T. ve A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 41 bilezik, 4 kolye ve 1 altın zincir parçası ile soygunu gerçekleştiren 2 şüpheliden, olayda kullandıkları suç aleti tabancalar ve 39 mermi ele geçirildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

09.02.2026

