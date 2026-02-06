Batman'da Soygunun Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Batman'da Soygunun Şüphelileri Yakalandı

06.02.2026 19:49
Batman'da kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı, birinin araması sürüyor.

1'İ SOYGUNU GERÇEKLEŞTİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Batman'da kar maskeli 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışanı darbedip 1 kilograma yakın altını alıp kaçmasıyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, 1'i soygunu gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışıldığının aktarıldığı açıklamada, "06.02.2026 günü saat 09.40 sıralarında Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kuyumcu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kar maskeli iki şahsın silahla hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine; iş yeri çalışanı H. M. isimli şahıstan alınan bilgilere göre; kar maskeli iki şahsın kendilerine doğru silah doğrultmak suretiyle iş yerine girdikleri, vitrin kısmında bulunan yaklaşık 1 kilogram altını alarak kaçtıkları yönünde bildirimde bulunmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce ivedi bir şekilde başlatılan çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde olayı gerçekleştiren şahısların U. T. ve M. A. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şahısların olaydan sonra Ö.K. isimli şahsın ikametine geçerek kıyafetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir. Şahısların olayda kullanmış olduğu motosiklet Gap Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette tespit edilmiş olup, olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen Ö.K isimli şüpheli şahıslar ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari U.T isimli şüphelinin yakalama çalışmaları ekiplerimiz tarafından titizlikle devam etmektedir" denildi.

Arif ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Batman, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:39
