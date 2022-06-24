Batman kermes düzenledi

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.

Atatürk Parkı yanında bulunan alanda düzenlenen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik ürünlere birçok ürün satışa sunuldu.

İHH Batman Şube Başkanı Latif Kaya, "Kermesimiz 3 gün boyunca açık olacak. Bu kermesimiz dar gelirli ailelere ve dernek yararına olacak. Özellikle kadınlar gece gündüz çalışıp burada emeklerini sergilediler. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm halkı kermesimize bekliyoruz." dedi.