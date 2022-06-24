Batman kermes düzenledi - Son Dakika
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Batman kermes düzenledi

24.06.2022 15:30
Batman kermes düzenledi

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.

Atatürk Parkı yanında bulunan alanda düzenlenen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik ürünlere birçok ürün satışa sunuldu.

İHH Batman Şube Başkanı Latif Kaya, "Kermesimiz 3 gün boyunca açık olacak. Bu kermesimiz dar gelirli ailelere ve dernek yararına olacak. Özellikle kadınlar gece gündüz çalışıp burada emeklerini sergilediler. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm halkı kermesimize bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Batman, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman kermes düzenledi - Son Dakika

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