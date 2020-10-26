Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha - Son Dakika

Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha

26.10.2020 14:50
Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha, System.String[]

300 gönüllü üyesiyle Malatya'da ilklere imza atan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretimi güçlendirmek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için Gazi Parkı'nda haftanın bir günü hizmet verecek 'Hanımeli Pazar'ı projesini hayata geçiriyor.

300 gönüllü üyesiyle Malatya'da ilklere imza atan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretimi güçlendirmek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için Gazi Parkı'nda haftanın bir günü hizmet verecek 'Hanımeli Pazar'ı projesini hayata geçiriyor.

Paylaşım, dayanışma ve birlikte kazanma gibi ulvi kazançlar içeren kooperatif girişimciliğinde Malatya'da farkındalık oluşturan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, zoru başaran kadınlarla çıktıkları yolda istikrarlı ve emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Battalgazi Belediyesi destekli 300 gönüllü üyesiyle Malatya'da ilklerin öncüsü olmayı başaran ve Türkiye'nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Kafe-Market, Uygulamalı Eğitim ve Üretim merkezinin ardından bu kez de 'Hanımeli Pazar'ı projesini hayata geçiriyor. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin Fahri Başkanı Yıldız Güder'in üretimi güçlendirmek, kadınların iş hayatında yer alması ve Malatya'da ki vatandaşların doğal ve yöresel ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Gazi Parkı'nda hayata geçireceği projenin açılışı ise 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. İlk etapta sadece Gazi Parkı'nda açık olacak olan vergi mükellefiyeti bulunmayan her bayanın tezgah açabileceği Hanımeli Pazarı, her Çarşamba günü kapılarını vatandaşlara açacak.

"Bu projeyle kadınlarımıza dokunmak istiyoruz"

Seçkin ürünlerin yer alacağı Pazar'ın açılışında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle evde izolasyonda olduğu için katılamayacak olan Fahri Başkan Yıldız Güder, "Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik menfaatlerini gözetmek, mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile istihdam ve eğitim ortamı hazırlayarak karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle Kooperatifimizde hep birlikte çalışıyoruz. Malatya'da ilklere imza attığımız Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek ve kadınlarımızı ekonomisine katkı sağlamak için Hanımeli Pazarı'nı kurma kararı aldık. Haftanın bir günü yani Çarşamba günü pazarımız açık olacak. Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri artık kuracağımız bu pazarda sergileyebilecekler. Kimler bu pazarda satış yapabilecek. Vergi mükellefi olmayan kadınlarımız bu pazarda tezgah açabilecek. Kadınlarımızdan her hangi bir tezgah ücreti alınmayacak. Amacımız ev hanımlarının evlerine katkı sunmalarını sağlamak. Pazarımızı ne kadar büyütürsek, pazarımızın sürekliliğini o kadar arttırmış oluruz. Bizler bu projeyle kadınlarımıza dokunmak istiyoruz. Kadınlarımızla birlikte hikayelerimizi yazmak istiyoruz. Açılışını 28 Ekim günü yapacağız. Ben şimdiden bol kazançlar diliyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha
Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha
Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha

Battalgazi, Malatya, Kadın, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha - Son Dakika

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