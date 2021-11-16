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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştü - Son Dakika

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştü

16.11.2021 19:57
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştü

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştüTBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 2020 Yılı Sayıştay Raporu ile ilgili tezkereyi görüştü.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştü

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 2020 Yılı Sayıştay Raporu ile ilgili tezkereyi görüştü.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Komisyon, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Yılı Sayıştay Raporu ile ilgili tezkereyi görüştü. Komisyon Başkanı Akyürek, Sayıştay Raporu'nu niye görüştüklerine ilişkin yaptığı konuşmada, kanunun amir hükmü doğrultusunda, Ajans faaliyetleri hakkında bilgi edinmek, kuruluşun faaliyetlerini değerlendirmek, yeni kurulan Ajans'a rehberlik etmek ve özellikle turizm konusunda, turizm alanında görüş ve önerileri paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Akyürek, "Görüşmelere ilişkin hazırlayacağımız tespit niteliğindeki raporu, Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Üyelerimiz rapora göre raporun içeriğine göre değerlendirmeler yapacaklar, yine biz de Başkanlığa sunacağımız tespit raporunda o değerlendirmelere yer vermiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, yeni kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın önemine dikkat çekerek, " Türkiye'de çok örneği görülmemiş bir yapılanma, yarı kamusal, Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Tamamen kamu ile özel sektörün bir araya gelmesiyle kurulmuş bir yapı meydana gelmiş oldu. Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları'nın temsilcileriyle beraber sektörden seçimle gelen üyelerden oluşan 15 kişilik yönetim kuruluyla yönetilen bir yapı. Yine, gelirlerinin büyük bir kısmı sektörden elde gelirlerle ve kamudan ayrılan payla varlığını devam ettiriyor" bilgisini paylaştı.Alparslan, 2019 yılında turizm açısından Türkiye'nin parlak bir yıl geçirdiğini ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de gerileme yaşandığını söyledi. Turizmde, TGA'nın esnek yapısı, hızlı karar alabilme ve bunu hızla uygulayabilme kabiliyetiyle önemli başarılara imza attıklarını bildiren Alparslan, Kovid-19 salgınına ilişkin normalleşme sürecinde, turistlerin sağlıklı tatil yapabilmelerini sağlayacak Güvenlik Turizm Sertifika Programı'nı başlattıklarını hatırlattı. Alpaslan, söz konusu programın dünyaya örnek olduğunu ifade etti.Turizm sektörünün, TGA'nın çalışmaları sayesinde Kovid- 19 sürecini başarılı şekilde geçirdiğini anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Tabii bu çerçevede Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın esnek yapısı, hızlı karar alabilme ve hızla bunu uygulayabilme gibi bir imkanı sayesinde çok önemli çalışmalara imza attık. Gerek 2020'de gerekse 2021'in ilk üç çeyreklik döneminde elde edilen rakamlar, dünyadan, özellikle Akdeniz ülkelerinden çok daha hızlı büyüme sağladığımızı gösteriyor. 2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara baktığımızda, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız. Yani ilk kez İspanya ve İtalya'yı 2021'in ilk 9 ayında geride bıraktık. Bu, tesadüf değil. Bunda TGA ile yaptığımız çalışmalar en başat rolü oynuyor."

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Bayındırlık, Sayıştay, Turizm, imar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'TGA 2020 Sayıştay Raporu'nu görüştü - Son Dakika
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