Selçuk Bayraktar, "SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?" sorusunu canlı yayında cevapladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tv100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Bayraktar, birçok ülkeye ihraç edilen Türk SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAZILIMI YAPAN ÜLKELER CİHAZLARA HÜKMEDİYOR"

Bayraktar, "Baykar'ın SİHA sattığı ülke Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?" sorusuna, "Yüksek teknoloji içeren cihazların ileri seviye yazılımları var. Bu yazılımı yapan ülkeler bu cihazlara hükmediyor." yanıtını verdi.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütün dünya ülkemizin geliştirdiği SİHA'ların muharebedeki marifetlerini görünce bir anlamda muharebede paradigma değişimi oldu. SİHA dediğimiz zaman biraz daha keşif maksatlı tasarlanmış ama yanına da silah sistemleri eklenmiş, daha çok biraz daha düşük süratlerde uçan çok uzun süre havada kalan canlı görüntü aktaran bir sistemden bahsediyorsunuz. Bunların mevcut yüksek teknolojili sistemlere karşı muharebede ne kadar büyük bir fayda sağladığını bütün dünya Türkiye ile gördü aslında. İlk defa İdlib'de sonrasında Libya'da ve Karabağ'da şimdi de Ukrayna'da görüldü.

"KIZILELMANIN SÜPERSONİK VARYANTINI DA YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Kızılelma, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak.

"EN BÜYÜK KATMA DEĞER YAZILIMDA"

Bahsettiğimiz teknoloji savunma sanayii teknolojisi olduğu için inanılmaz kısıtlar var. Teknolojik ambargolar var. Bunu dünya çapında düşünecek olursanız bir kere tasarımı milli ve özgün. En büyük katma değer aslında yazılımda. Bayraktar TB-2, yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı ki bu bir rekor sayılır. Bunu ne kıymetli kılıyor? İçindeki teknoloji. İçindeki dünyadan tedarik edilen çipler hariç neredeyse her şeyini biz tasarlıyoruz aslında buradaki en değerli şey tasarım gücü. Bayraktar TB-2'nin içinde 40'tan fazla bilgisayar var. Kaportasını düşünecek olursanız bütün gövdesini de biz tasarlıyoruz. Aerodinamiklerine, fren balatasına kadar biz tasarlıyoruz, üretiyoruz. Oraların çok kıymeti yok onu kıymetli kılan içindeki o bilgisayarlar. Milyarlarca, milyonlarca satır yazılım onu kıymetli kılıyor.

"FORMULA 1 EKİBİ GİBİ ÇALIŞAN BİR EKİBİZ"

2021'in başlarında ortaya çıktı tabi Akıncı'yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi. Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA'nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma'nın yazılımıyla satır, satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük. Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu'da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir."