Selçuk Bayraktar'a dikkat çeken soru: Recep Tayyip Erdoğan yerine sizi mi hazırlıyor?

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dün akşam katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Işık'ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR PLANIM YOK"

Gecenin en dikkat çeken sorusu ise "Erdoğan, yerine sizi hazırlıyor diyorlar. Gelecekte siyasete girme planınız var mı?" oldu. Bayraktar bu soruya, "Bu söylediğiniz tevatürden, dedikodudan ibaret. Gördüm, haber falan da yaptılar. Uluslararası ilişkiler düzeyindeki siyasete hep ilgim oldu. Uluslararası ilişkilerle ilgili kaynakları sıkı takip ettim. Ancak benim böyle bir planım yok, ama bu yolda sonuna kadar mücadele etme planım var." yanıtını verdi.

"İNİŞİ DE YAŞADIK ÇIKIŞI DA"

Işık, "Gerekirse girerim diyorsunuz" sözleri üzerine ise Bayraktar şunları söyledi: "Sonuna kadar mücadele etme planım var. Bu güne kadar türlü türlü tecrübeler yaşadık. İnişi de yaşadık çıkışı da yaşadık. Mücadele etmemiz gereken farklı farklı şeyler oldu. Şimdi sadece savunma sanayinde değil diğer sivil alanlara yayılması mücadelesi veriyoruz bu başarının." ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütün dünya ülkemizin geliştirdiği SİHA'ların muharebedeki marifetlerini görünce bir anlamda muharebede paradigma değişimi oldu. SİHA dediğimiz zaman biraz daha keşif maksatlı tasarlanmış ama yanına da silah sistemleri eklenmiş, daha çok biraz daha düşük süratlerde uçan çok uzun süre havada kalan canlı görüntü aktaran bir sistemden bahsediyorsunuz. Bunların mevcut yüksek teknolojili sistemlere karşı muharebede ne kadar büyük bir fayda sağladığını bütün dünya Türkiye ile gördü aslında. İlk defa İdlib'de sonrasında Libya'da ve Karabağ'da şimdi de Ukrayna'da görüldü.

"KIZILELMANIN SÜPERSONİK VARYANTINI DA YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Kızılelma, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak.

"EN BÜYÜK KATMA DEĞER YAZILIMDA"

Bahsettiğimiz teknoloji savunma sanayii teknolojisi olduğu için inanılmaz kısıtlar var. Teknolojik ambargolar var. Bunu dünya çapında düşünecek olursanız bir kere tasarımı milli ve özgün. En büyük katma değer aslında yazılımda. Bayraktar TB-2, yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı ki bu bir rekor sayılır. Bunu ne kıymetli kılıyor? İçindeki teknoloji. İçindeki dünyadan tedarik edilen çipler hariç neredeyse her şeyini biz tasarlıyoruz aslında buradaki en değerli şey tasarım gücü. Bayraktar TB-2'nin içinde 40'tan fazla bilgisayar var. Kaportasını düşünecek olursanız bütün gövdesini de biz tasarlıyoruz. Aerodinamiklerine, fren balatasına kadar biz tasarlıyoruz, üretiyoruz. Oraların çok kıymeti yok onu kıymetli kılan içindeki o bilgisayarlar. Milyarlarca, milyonlarca satır yazılım onu kıymetli kılıyor.

"FORMULA 1 EKİBİ GİBİ ÇALIŞAN BİR EKİBİZ"

2021'in başlarında ortaya çıktı tabi Akıncı'yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi. Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA'nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma'nın yazılımıyla satır, satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük. Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu'da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir."