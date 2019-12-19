Bayraklı'da taekwondo şampiyonası - Son Dakika
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Bayraklı'da taekwondo şampiyonası

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Spor Hizmetleri Okul Spor Müdürlüğünce düzenlenen Taekwondo Gençler İl Şampiyonası, Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bayraklı'da taekwondo şampiyonası, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Spor Hizmetleri Okul Spor Müdürlüğünce düzenlenen Taekwondo Gençler İl Şampiyonası, Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Ekrem Akurgal Spor Tesisinde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada 236 lise öğrencisi ter döktü.


Taekwondo Gençler İl Şampiyonası, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonanın açılışına Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, Spor İşleri Müdürü Volkan Kaya, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık, İl Okul Sporları Müdürü Oktay Bak, Taekwondo İzmir İl Temsilcisi Talip Arıkan, sporcular, okul yöneticileri ve veliler katıldı. 2002-2005 doğumlu öğrencilerin yarıştığı turnuvada, Bayraklı Belediyesinin 7 sporcusu yer aldı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, "Böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da farklı spor dallarındaki şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ödül alan, alamayan tüm sporcularımızı kutluyoruz. Buradan size, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın selam ve sevgilerini iletiyorum" dedi.


Dereceye giren öğrencilerin İzmir il Taekwondo takımını oluşturacağı, İzmir takımının 6-7 Mart 2020'de Marmaris'te Türkiye yarı finali, 3-5 Nisan 2020'de de Yozgat'ta Türkiye şampiyonasında final oynama imkanı elde edeceği belirtildi. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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