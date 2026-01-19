BBP Suriye'ye Heyet Gönderiyor - Son Dakika
Politika

BBP Suriye'ye Heyet Gönderiyor

19.01.2026 14:00
BBP, Suriye'nin durumu için heyet gönderip Türkmenlerin durumunu inceleyecek.

BÜYÜK Birlik Partisi, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek, bölgedeki siyasi, insani ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Suriye'ye bir heyet göndereceğini açıkladı. Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ile Prof. Dr. Emin Serin'den oluşan heyet ziyaret kapsamında, sahadaki gelişmelerin yanı sıra Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut durumunun yerinde gözlemlenmesi ve Türkmen toplumuna ilişkin gerekli temas ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlıyor. Program çerçevesinde, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği görevine atanan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüşme yapılması, yerel ve uluslararası basın mensuplarıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmesi, sivil toplum kuruluşları ve yerel yetkililerle temaslarda bulunulması öngörülüyor.

Parti yetkilileri, gerçekleştirilecek temasların Türkiye'nin milli güvenliği, bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasına katkı sunacak yapıcı ve sorumlu bir anlayışla ele alınacağını vurguladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Suriye politikasında özellikle vurguladığı temel yaklaşımın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, üniter yapısının muhafaza edilmesi ve ülkenin terör örgütlerine alan açan bir yapıya sürüklenmemesi olduğu kaydedildi.

ZİYARET SONRASI RAPOR HAZIRLANACAK

Heyetin temas ve incelemelerinin ardından, sahadaki güvenlik durumu, siyasi gelişmeler, insani ihtiyaçlar ve Türkmenlerin durumuna ilişkin tespitlerin yer aldığı kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlanacağı bildirildi.

