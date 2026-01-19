BBP, Suriye'ye Heyet Gönderiyor - Son Dakika
BBP, Suriye'ye Heyet Gönderiyor

19.01.2026 17:16
BBP, Suriye'deki Türkmenlerin durumu için heyet gönderip değerlendirme raporu hazırlayacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek, bölgedeki siyasi, insani ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Suriye'ye heyet gönderecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ile Emin Serin'den oluşan heyetin ziyareti kapsamında, Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut durumunun gözlemlenmesi ve Türkmen toplumuna ilişkin görüşmeler de planlanıyor.

Program çerçevesinde, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüşme gerçekleştirilmesi, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantıları yapılması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yetkililerle temaslarda bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretin ardından sahada gerçekleştirilen gözlemlere ilişkin tespitlerin yer alacağı kapsamlı bir değerlendirme raporunun hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA

