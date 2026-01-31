BDDK'dan Kredi Düzenlemeleri - Son Dakika
BDDK'dan Kredi Düzenlemeleri

31.01.2026 01:09
BDDK, kredi kartı ve konut kredilerine yönelik yeni düzenlemeler açıkladı. Limitler düşürülecek.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla kredi kartları, ihtiyaç kredileri, konut kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine ilişkin yeni kararlar aldı.

BDDK, finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler paketi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri yeniden yapılandırılabilecek. Söz konusu borçlar için azami vade 48 ay olarak belirlendi. Düzenleme kapsamında kredi kartı limitlerine de sınırlama getirildi. Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kartlarda, limitler yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. Öte yandan bankaların kredi kartı limitlerini, en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesi zorunlu olacak.

KONUT KREDİLERİNDE KREDİ DEĞER ORANI DÜZENLEMESİ

BDDK, konut kredilerine ilişkin kredi değer oranı uygulamasında da değişikliğe gitti. Buna göre tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

2010 yılından sonra inşa edilen binalarda asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Düzenlemeyle enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yapılan değişikliklerle ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik adımlar da atıldı. Buna karşılık, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde, belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
