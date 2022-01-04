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BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN - Son Dakika

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN

04.01.2022 09:55

DİYARBAKIR'da 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanıp, bebeği sezaryenle alınan, 35 gün entübe kaldıktan sonra hayata tutunan öğretmen Nuray Çolak (31), 2 ay sonra kızını kucağına aldı.

DİYARBAKIR'da 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanıp, bebeği sezaryenle alınan, 35 gün entübe kaldıktan sonra hayata tutunan öğretmen Nuray Çolak (31), 2 ay sonra kızını kucağına aldı. Hastanede tedavisi süren Çolak "Aşı kararını, doktorlar bana bırakmıştı. Gebeler, benim gibi düşünmesin. Korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar. Çünkü gebeler çok ağır atlatıyor" dedi.

Hamile olan fen bilgisi öğretmeni Nuray Çolak, 10 Kasım'da rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Koronavirüs testi pozitif çıkan 7 aylık hamile Çolak, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmayan Çolak, sağlık durumu kötüye gidince kız bebeği, sezaryenle alındı. Asel Liya adı verilen ve bir süre kuvözde kalan bebek, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

BEBEĞİNİ GÖREMEDEN ENTÜBE EDİLDİ;

Nuray Çolak, bebeğini göremeden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen Çolak, 35 gün sonra hayata tutundu, yoğun bakım servisine alındı. Burada bir süre takip edilen Çolak, solunum ritminin normale dönmesiyle polikliniğe yatırıldı. Tedavisi süren Nuray öğretmen, hastane enfeksiyonu ve koronavirüs riski nedeniyle kısa süreli de olsa yaklaşık 2 ay sonra bebeğine sarılabildi. Hastanede bebeğinin fotoğraflarına bakarak gün sayan Nuray Çolak, gebelere aşı çağrısında bulundu. Nuray Çolak, "Bebeğime kavuştuğum an çok güzeldi. Kalp ritmimi dinlesin, beni tanısın diyerek başını kalbime koydum. Çok güzeldi. Bebeğime Asel Liya ismini verdik. İlk bebeğim" dedi.

'O SÜRECİ HATIRLAMIYORUM'

Bebeğini kaybetme korkusuyla aşı olmadığını söyleyen Çolak, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Gebelik sürecinin bitmesini bekliyordum ama yakalandım. Hastalık sürecinin pek fazla hatırlamıyorum. Başta soğuk algınlığı sandım, ağzım kuruyordu, nefes alamıyordum. Daha sonra beni hastaneye getirdiler, tedavi sürecim başladı. Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. O süreci hatırlamıyorum. Aşı kararını, doktorlar bana bırakmıştı. Gebeler, benim gibi düşünmesinler. Korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar. Çünkü gebeler çok ağır atlatıyor. Aşıyla bunun önüne geçebiliriz. Hepsini aşı olmaya davet ediyorum."

'DELTA VARYANTI GEBELERDE AĞIR SEYREDİYOR'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, Nuray Çolak'ın, bebeği sezaryen ile alındığı gece entübe edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha sonraki dönemde hastamız 25 günlük bir dönemde Covid-19 yoğun bakımda entübe olarak izolasyon süresini geçirdi. İzolasyon süresinden sonra genel yoğun bakıma aldık, en az bir 8-9 gün takip ettik. Hastanın solunumsal olarak parametreleri iyiye gittikten sonra hastayı 35'inci gününde ekstübe ettik. Rehabilite edip, evdeki oksijen sisteminin hazırlanmasıyla taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bebeği sağ salim almamız ve anneyi de erken entübe etmemiz olumlu sonuçlandı. Evinde bebeğiyle artık baş başa zaman geçirebilecek. Omicron varyantı olmasına rağmen hala toplumda Delta varyantı çok fazla. O yüzden gebeler için risk hiçbir zaman değişmiyor. Gebelerin mutlaka ve mutlaka aşılanması lazım. Bebeğe hiçbir zararı olmadığını düşünüyoruz. Geçen 2 yıllık süreçte de henüz gebelikle ilgili aşılanan kişilerde olumsuz bir durum almadık. Delta varyantı gebelerde ağır seyrediyor. Bu yüzden gebelerin hiçbir şekilde aşılarını ihmal etmemesi lazım. Nuray, bize yeni yılın bir mucizesiydi."

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN

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Gazi Yaşargil, Koronavirüs, Liya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEBEĞİ SEZARYENLE ALINIP, 35 GÜN ENTÜBE EDİLEN NURAY ÖĞRETMEN: GEBELER AŞI OLSUN - Son Dakika
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