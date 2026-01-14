Bebek Ölümleri Raporu TBMM'ye Sunuldu

(TBMM) - TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve komisyon üyesi vekiller, komisyonun raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini, makamında kabul etti.

TBMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, kabulde, Komisyon Başkanı Şan'ın hazırlanan raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, yoğun bir çalışmanın ardından kapsamlı bir raporun hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti" ifadeleri yer aldı.