BEDAŞ, bayramda Avrupa Yakası'ndaki havai hatları İHA'lar ile takip edecek - Son Dakika

Ramazan Bayramı boyunca bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri askıya alan BEDAŞ, mobil jeneratör ile transformatör transferi için nöbetçi personel ve araçları alarm durumunda bekletecek. Havai hatlarda ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı da İHA'lar devrede olacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) arife günü dahil 1-4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz enerji için hazırladığı eylem planını devreye aldı. İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 1 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında saha lokasyonlarında ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel bulundururken acil durumlar hariç bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri askıya alınacak. Bu arada bayram boyunca Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile organize bir çalışma sürdürülecek.

PERSONEL ALARM DURUMUNDA BEKLETİLECEK

Bayrama yönelik yoğun bir hazırlık içinde bulunan BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bayram, yılbaşı gibi özel dönemlerde abonelerimizin enerjiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamaması için arıza onarım ve bakım birimlerinde görevli tüm personel ve araçlarımız 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmakta. Ramazan Bayramı boyunca da mobil jeneratör ile transformatör transferi için nöbetçi personel ve araçlarımızı tam zamanlı olarak alarm durumunda bekleteceğiz. Ayrıca bünyemizde bulunan İHA'ları da elektrik şebekesinde özellikle havai hatların incelenmesi, olası sıkıntılı noktaların tespiti ve ulaşılması zor olan yerlerde aktif olarak kullanacağız" denildi.

ESENYURT, KÜÇÜKÇEKMECE VE BAĞCILARDA TÜKETİM ARTIŞI BEKLENİYOR

Bayram tatillerinde İstanbul'un nüfusundaki azalmanın yanı sıra sanayi ve ticarethane abonelerinin elektrik kullanımının düşmesi nedeniyle tüketimde bir miktar gerileme gözlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ancak geçmiş dönemlere yönelik incelemelerimiz gösteriyor ki, bazı bölgelerde mesken abonelerinin talebi bu dönemde artıyor. Özellikle nüfusu yoğun olan ilçelerimizde bunu gözlemliyoruz. Ramazan Bayramı boyunca Esenyurt, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde tüketim değerlerinin artacağını tahmin ederken, artan talebe sorunsuz yanıt vermek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.