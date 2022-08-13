Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Çin-Abd Uyuştur Ucuyla Mücadele İşbirliğine Zarar Vermenin Sonuçlarına Katlanmalı

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü, ABD'nin ikili ilişkileri baltalamanın ve Çin-ABD uyuşturucuyla mücadele işbirliğine zarar vermenin sonuçlarına tam olarak katlanması gerektiğini söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Çin'in yasadışı fentanil de dahil olmak üzere narkotik kaçakçılığıyla mücadelede ABD ile işbirliğini askıya alma hamlesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtmiş ve fentanilin neden olduğu ve devam etmekte olan aşırı doz salgınının geçen yıl ABD'de 100.000'den fazla can aldığını da sözlerine eklemişti. Wang günlük basın toplantısında, "Çin'in sert uyarısını ve yinelediği beyanlarını göz ardı ederek, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in Taiwan bölgesine kışkırtıcı ziyaretini yapmakta ısrar etti ve bu Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde baltaladı" dedi.

Aralarında Çin-ABD uyuşturucuyla mücadele işbirliğinin askıya alınmasının da bulunduğu Çin'den gelen sekiz karşı önlemin bu provokasyona bir karşılık olduğunu belirten Wang, bu önlemlerin makul ve uygun olduğunu sözlerine ekledi. Wang, "ABD'deki fentanilin aşırı kullanımına gelince, öncelikle krizin kökeninin ABD'de olduğunu söylemek isterim" dedi. Aralarında Çin'in de bulunduğu uluslararası toplum, fentanil benzeri maddeler üzerindeki kontrol konusunda giderek daha katı hale geldi. Bununla birlikte, fentanil ve diğer sentetik opioidlerin (morfin türevi ilaçlar) aşırı kullanımı ABD'de kötüleşmeye devam ediyor ve aşırı dozdan ölümlerin sayısı artıyor. Wang, bunun nedenlerinin ABD tarafından düşünülmeye değer olduğunu söyledi.

Sözcü Wang sözlerine, "Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu'na göre, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük fentanil benzeri madde üreticisi ve tüketicisi. Dünya nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan Amerikalılar, dünya opioidlerinin yüzde 80'ini tüketiyor" diyerek sürdürdü. Wang, ABD hükümetinin reçeteli ilaçlar üzerindeki kontrolünü kaybettiğine, ilaçların zararları konusunda yeterince tanıtım yapmadığına ve uyuşturucu talebini azaltmak için aldığı etkisiz önlemlerim yetersiz ilaç kontrolü ile sonuçlandığına dikkat çeken Wang, ABD tarafının kendi sorunlarından kaçmak yerine onlarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Wang, "İkincisi, Çin, ABD'nin fentanil sorununu çözmesine yardımcı olmak için büyük çaba sarf etti" dedi. Fentanilin Çin'de büyük bir sorun olmadığını ve hiçbir zaman büyük çapta aşırı kullanılmadığını kaydeden Wang, Çin'in insani ve sorumlu bir tavırla ABD'nin fentanil aşırı kullanımı krizini çözmesine yardımcı olduğunun ve uyuşturucu sorununun yeni zorluklarını çözmek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığının altını çizdi. Wang, "Çin, BM sözleşmesi kapsamının çok ötesinde, fentanil benzeri maddelerin tam sınıf kontrolünü uygulayan dünyadaki ilk ülkedir. Ancak, küresel olarak en belirgin fentanil sorununa sahip ülke olarak ABD, fentanil benzeri maddelerin tam sınıf kontrolünü resmi olarak oluşturmadı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin'in, geleneksel uyuşturucu kontrol uygulamasında eşi benzeri olmayan bir şekilde ve olağanüstü bir düzeyde ABD ile işbirliği yapmak için yeterli iyi niyet ve samimiyet gösterdiğini söyledi. Wang, fentanil benzeri maddelerin yasa dışı ticaretinin ve aşırı kullanımının önlenmesinde önemli bir rol oynayan Çin'in ayrıca, uluslararası toplum tarafından tanınan uluslararası uyuşturucuyla mücadele işbirliği için bir örnek teşkil ettiğini de vurguladı. Wang, "Üçüncüsü, uyuşturucuyla mücadelede Çin-ABD işbirliğini baltalama sorumluluğu tamamen ABD tarafına aittir" dedi. ABD tarafının fentanil benzeri maddelerin tespiti ve kontrolünden sorumlu birkaç Çinli bilimsel araştırma kurumunu 2020'den bu yana "varlık listesine" eklemek için Xinjiang ile ilgili sorunları bir bahane olarak kullandığına değinen Wang, ayrıca ABD tarafının defalarca olumsuz ve gerçek dışı kamuoyu açıklamaları yaptığını, eski davaları karıştırdığını, fentanil bahanesiyle Çinli şirketlere yaptırımlar uyguladığını ve Çin vatandaşlarının tutuklanması için yüksek ödüller teklif ettiğini belirtti. "ABD halkı yanıltmaya, başkalarını suçlamaya ve yetersiz aşırı uyuşturucu kullanımı yönetiminin sorumluluğunu başka yöne çekmeye devam ediyor" diyen Wang, Çin'in ABD tarafına birçok kez beyanatta bulunduğunu, ancak ABD tarafının şu ana kadar herhangi bir geri bildirimde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Wang, "İkili ilişkileri baltalamanın ve Çin-ABD uyuşturucuyla mücadele işbirliğine zarar vermenin sonuçları tamamen ABD tarafından karşılanmalıdır" dedi. Çin'in sıkı uyuşturucu kontrolü konusundaki tutumunun katı olduğunu belirten Wang, giderek yaygınlaşan küresel uyuşturucu kullanımına karşı Çin'in, uyuşturucu kontrolünde dikkate değer sonuçlar elde ettiğini ve her zaman olduğu gibi sorumlu bir ülke olarak, uluslararası ve çok taraflı uyuşturucuyla mücadele işbirliğinde aktif rol alacağını ve bilgeliğini ve gücünü küresel uyuşturucu yönetimine katacağını ifade etti. Wang, "Ayrıca ABD tarafının fentanilin aşırı kullanımı krizini etkin bir şekilde çözeceğini ve Amerikan halkının yakında uyuşturucu belasından kurtulacağını içtenlikle umuyoruz" dedi.