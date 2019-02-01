Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi

1 saat önce

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şoför ve operatör personellerine yönelik 2 gün süren iş güvenliği eğitimi verildi.

Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi, System.String[]
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şoför ve operatör personellerine yönelik 2 gün süren iş güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim uzmanları Ali Çay, Betül Biçkioğlu, Ebrar Yenice Kanık ve Cemalettin Şanlıer tarafından Trafik Kuralları ve Toplu Taşıma Mevzuatı, Müşteri Odaklı Hizmet, Öfke, Stres ve Motivasyon Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği konu başlıklarında Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şoför ve operatör personeline eğitim verildi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy gerçekleştirilen eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, Erzincan Belediyesi olarak tüm çalışanların eğitimlerine son derece önem verdiklerini ve çalışanların iş kazalarından korunmalarına yönelik her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti.

Gerçekleştirilen eğitimlerin belirli periyotlarda sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Başsoy, eğitimler ile hem çalışanların bilinçlendiği hem de iş kalitesinde ve güvenliğinde önemli faydalar elde ettiklerini dile getirdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel
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