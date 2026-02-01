Berat Kandili Mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin arınmaya, duaların kabulüne daha yakın olduğu mübarek Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin, kulun Rabbine yöneldiği, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla baktığı, affedilmeyi dilerken affedici olma erdemini de kuşandığı ilahi bir fırsat olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, yalnızca günahlardan arınmayı değil; kalplerimizi kin ve kırgınlıklardan temizlemeyi, kardeşlik ve muhabbet bağlarımızı güçlendirmeyi de bizlere hatırlatmaktadır. Bu mübarek gecede gönüllerimizi kırgınlıklardan arındırmaya, merhameti hayatımızın merkezine almaya ve birbirimizi daha iyi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Berat Kandili, bizlere sabrı, hoşgörüyü ve paylaşmayı yeniden hatırlatırken, fert olarak kendimizi, toplum olarak da ilişkilerimizi gözden geçirme imkanı sunmaktadır. Dualarla ve samimi niyetlerle geçirilen bu gece, kalpler arasında köprüler kurmamıza vesile olmalıdır. Berat Kandili'nin, ramazan ayına arınmış gönüllerle erişmemize, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalar için barış ve esenliğe, insanlık için huzur ve adalete kavuşmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."