Berat Kandili Mesajı: Af ve İman Vurgusu - Son Dakika
Berat Kandili Mesajı: Af ve İman Vurgusu

02.02.2026 10:41
Diyanet Başkanı Arpaguş, Berat Kandili'nde af dileme ve imanla yaşama çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Kalplerimizi yoran, bizi huzur-u ilahide mahcup edecek hata ve günahlarımız için Rabbimizden samimiyetle af dilemeli, iman ve istikamet üzere bir hayat yaşama azmimizi güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Arpaguş yayımladığı mesajında, İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, Berat gecesine kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine mazhar olmanın ve ebedi kurtuluşa ermenin, mümin gönüllerin en büyük muradı ve nihai hedefi olduğunu belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple mümin, kendisine bahşedilen ömür sermayesinin her anını Yüce Allah'ın bir lütfu olarak bilir ve hayatını O'nun rızasını kazanma gayesiyle sürdürür. Müminler için ömrün her anı kıymetlidir. Bununla beraber salih amellerin kat kat mükafatlandırıldığı, dua ve niyazların kabul edildiği, hata ve günahların affedildiği bereketli zaman dilimleri vardır. İdrak ettiğimiz Berat gecesi, hayat yolculuğunun böylesine müstesna bereket duraklarından biridir. Rabbimizin kullarını engin lütfuyla karşıladığı, rahmetiyle yeryüzünü çepeçevre kuşattığı bu mübarek gece, yaratılış gayemiz doğrultusunda kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlükata karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatır.

Her işin hikmetle ayrıştığı bu geceyi fırsat bilerek tüm benliğimizle Yüce Rabbimize yönelmeli ve hayatımızın kapsamlı bir muhasebesini yapmalıyız. Kalplerimizi yoran, bizi huzur-u ilahide mahcup edecek hata ve günahlarımız için Rabbimizden samimiyetle af dilemeli, iman ve istikamet üzere bir hayat yaşama azmimizi güçlendirmeliyiz. Onun engin rahmetine ve mağfiretine olan inancımızı, rızasını kazanma yönündeki kararlılığımızı ve umudumuzu pekiştirmenin gayreti içinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini hakkıyla idrak ederek onu hayatımızın kılavuzu haline getirmeli ve Peygamber Efendimizin (s.a.s) örnekliğinde yaşantımıza çeki düzen vermeliyiz."

Kaynak: AA

