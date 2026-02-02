Berat Kandili Özel Programı Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Berat Kandili Özel Programı Canlı Yayınlanacak

Berat Kandili Özel Programı Canlı Yayınlanacak
02.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berat Kandili için Beştepe Millet Camii'nde özel program, bu akşam 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

İSLAM aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Berat Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen Berat Gecesi Özel programı bu akşam 20.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Allah'ın rahmetine ve affına nail olma, güzelliklere kucak açıp Yaradan'a sığındığımız bu mübarek gecenin, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yatsı namazından sonra özel bir program düzenlenecek. Külliye'de bulunan Beştepe Millet Camii'nde Berat Gecesi Özel programı icra edilecek.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ile başlayacak. Ardından Ankara Beştepe Millet Camii'nden Mustafa Orhan, Ankara Beştepe Millet Camii Müezzini Ahmet Kuzu, Esenler Sondurak Camii'nden Hifzullah Doğru, Ankara Çankaya Kocatepe Camii'nden Mehmet Atıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

SALAVAT VE İLAHİLER

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Berat Kandili Özel programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek.

KANAL D'DEN CANLI YAYINLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen Berat Gecesi Özel programı bu akşam 20.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: DHA

Berat Kandili, Etkinlik, Kanal D, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berat Kandili Özel Programı Canlı Yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:24:28. #7.11#
SON DAKİKA: Berat Kandili Özel Programı Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.