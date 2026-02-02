Berat Kandili Programları Yapıldı - Son Dakika
Berat Kandili Programları Yapıldı

02.02.2026 21:34
Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da camilerde Berat Kandili etkinlikleri düzenlendi.

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Trabzon'da, ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi.

Vali Tahir Şahin'in de katıldığı programın sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Rize

Rize'de merkezde Şeyh Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yoğunluk dolayısıyla cemaatin bir kısmı cami avlusunda ibadet ederken, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Artvin

Artvin'de, Berat Kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar akşam ezanıyla camide yoğunluk oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu sohbet verdi.

Yatsı namazının ardından cemaate kandil simidi ikram edildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Kemaliye Camisi başta olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Giresun

Giresun'daki Merkez Hacı Miktad Cami'nde program organize edilerek, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Belediye ekipleri de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulundu.

Bayburt

Bayburt'ta Ulu Cami'de program gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Bayram Danacı'nın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ulu Camisi'nde program düzenlendi.

Programda sohbet edilerek, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Kaynak: AA

Berat Kandili, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Giresun, Artvin, Kültür, Güncel, Ordu, Rize, Son Dakika

