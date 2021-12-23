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Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi - Son Dakika

Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi

23.12.2021 10:44
Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi

Bergama Ticaret Odası, selüloz kağıt bulunana kadar tarihte en önemli yazı gereci olarak kullanılan parşömen için coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Bergama Ticaret Odası, selüloz kağıt bulunana kadar tarihte en önemli yazı gereci olarak kullanılan parşömen için coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Oda Başkanı Fikret Ürper, İzmir'in Bergama ilçesinde yeniden parşömen üretimi yapan Macit Gönlügür ile Sinan-Meltem Demirel çiftine ziyarette bulunarak coğrafi işaret tescil belgesini verdi.

Ürper, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaret belgesinin, ürünün gerçek üreticisini korurken bölge ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Daha önce Bergama kozak çam fıstığı ve Bergama graniti için coğrafi işaret belgesi aldıklarını anlatan Ürper, "Bugün ise bu sevinci Bergama kağıdı olarak da bildiğimiz parşömen için yaşıyoruz. Ocak 2020'de yaptığımız başvuru nihayet sonuçlandı ve artık parşömen de tescilli ürünler arasında yerini aldı." dedi.

Ürper, Bergama tulum peyniri için yaptıkları başvurunun da kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Tarihi kaynaklara göre parşömen, milattan önce 2. yüzyılda Mısır'dan Bergama'ya papirüs satışının yasaklanması üzerine Bergama Kralı 2. Eumenes döneminde bulundu ve buradan Bergama kağıdı (Charta Pergamena) ismiyle dünyaya yayıldı.

Parşömen, selüloz kağıdın bulunup yaygınlaşmasına kadar en önemli yazı gereci olarak kullanıldı. Parşömen, 2005'te Bergama Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde ilçede yeniden üretilmeye başlandı.

Ticaret, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi - Son Dakika


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