Berkay, 'Evdeyiz Dede' ile Ankara'da Sahne Aldı

01.02.2026 23:29
Berkay, 'Evdeyiz Dede' projesi ile Ankara CSO'da unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, 'Evdeyiz Dede' projesi kapsamında verdiği konserle CSO Ada Ankara'da dinleyicileriyle buluştu.

'Evdeyiz Dede' projesi kapsamında Türkiye turnesine çıkan Berkay, CSO Ada Ankara'da sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde Berkay, dinleyicilere müzik ve hikayenin iç içe geçeceği bir performans sundu. Şarkıcı Berkay, güçlü sahne enerjisi ve geniş repertuvarı ile izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Berkay, iki saati aşkın süren performansıyla dinleyicilerle buluştu. Sanatçı, konser için özel olarak hazırlanan repertuvarında akustik düzenlemelere de yer verdi. İzleyiciler, konser boyunca seslendirilen şarkılara eşlik etti.

'20 TANE ŞEHİR GEZECEĞİZ'

Berkay, konser öncesi DHA'ya verdiği röportajda, turnenin başlangıç hikayesinden bahsederek, "Ben Üniversiteye giden ve benim konserime gelemeyen kardeşlerimin beni bedava dinlemesini hep hayal ettim. ve bir şekilde tüm organizasyonlarımda konserlerime tabiri caizse bedava bilet dağıttım. Ama bunu ben beceremedim. Yani bu sayıları yetiremedim. Her geçen gün arttı bu istek. Ondan sonra dedim ki beni nasıl bedava dinlerler. 'Evdeyiz Dede' diye bir format geliştirip internete şarkılar yükledim. Onlar onu çok beğendi. Söylemeye başladılar. Çok teşekkür ederim hepsine. Ben de şimdi tüm Türkiye'yi geziyorum bu şekilde. Aslında 20 tane şehir gezeceğiz. Ama Ankara CSO benim için çok özel bir yer. Çünkü gerçekten burası klasik müzik için yapılmış bir salon. Ama birçok kişi burada konser verdi. Ben de burada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Salona ve akustiğine bayıldım. Böyle salonlar bence Türkiye genelinde çoğalmalı" dedi.

Kaynak: DHA

