Berlin
ile İstanbul
arasındaki kardeş şehir anlaşmasının 30. yılı kutlamaları Berlin Eyalet Meclisinin tarihi salonunda yazar Ahmet Ümit'in okuma günüyle başladı.
Berlin Eyalet Meclisi, Merhaba Kültür İnisiyatifi ve Federal Meclis eski Milletvekili Özcan Mutlu
'nun girişimleriyle düzenlen etkinliğin açılışını Berlin Eyalet Hükümeti Müsteşarı Sawsan Chebli yaptı.
Sawsan Chebli, burada yaptığı konuşmada, İstanbul ile Berlin arasındaki kardeş şehir anlaşmasının 30. yılının iki kenti kültürel anlamda birbirine yakınlaştırması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Filistin
kökenli olan Sawsan Chebli, Türkiye
ile Almanya
ilişkilerinin çok farklı bir boyutta olduğunu ifade ederek, "Bugünkü etkinlikte katkısı olan İstanbul ve Berlin'e olan sevdasıyla tanıdığımız Özcan Mutlu'ya teşekkür ediyorum. Siyaset
nasıl şekillenirse şekillensin, hükümetleri kim yönetirse yönetsin bağlarımızın kopmasına izin vermemeliyiz. Kardeş şehir anlaşmasının 30. yılının kutlanılması ve anılması bu bağlamda çok önemlidir. Biz bu 30. yıl etkinliğini değerlendirip ilişkilerimizi yoğunlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.
Yeşiller Partisinden geçen dönem federal milletvekilliği yapan aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi danışmanlarından Özcan Mutlu ise kardeş şehir projelerinin insanları birbirine yakınlaştırmak için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
" Kreuzberg
'de belediye meclisi üyesiyken Kreuzberg ve Kadıköy
'ün kardeş ilçe olması ve milletvekilliği yaptığım dönemde de Tepebaşı
ile Köpenick'in kardeş ilçe olması girişimlerinde bulundum. Bugün ise Berlin-İstanbul'un kardeş şehir olmasının 30. yılı. Bu bize iki kenti ve kültürünü yakınlaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu tarihi bir salonda değerli yazarımız Ahmet Ümit ile iki kent arasındaki kardeş şehir etkinliklerini başlatmış bulunuyoruz."
Merhaba Kültür İnisiyatifi sorumlusu Murat Tosun
da Berlin ve İstanbul'u birbirine yakınlaştıran çok güçlü bağların bulunduğunu ve bu bağlamda yeni bir kültür inisiyatifi hayata geçirdiklerini kaydetti.
Etkinlikte yazar Ahmet Ümit, İstanbul hatırası adlı romanından kısa bir bölüm okudu. Ahmet Ümit daha sonra İstanbul'un tarihi ve kültürel tarihini anlattı.
İstanbul ve Berlin'deki Bergama Müzesi
arasında geçen bir polisiye roman üzerinde de çalıştığını açıklayan Ahmet Ümit, Bergama Müzesi'ndeki Zeus
Sunağı'nın sanatsal bir dünya harikası olduğunu Türkiye'nin de olağanüstü güzel bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bulunduğumuz topraklar Hititler, Antik Yunan, Roma
, Selçuklu
ve Osmanlı tarihi mirasına sahip. Bu topraklar bir kavimler bahçesi. Romanlarımda bu malzemeleri kullanıyorum. Bunu yapmak için de okuyorum. Aslında yazarken öğreniyorum ve öğrenmek için yazıyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul ile Berlin arasındaki kardeş şehir etkinliklerinde temmuz ayında Avrupalı Genç
Klasik Müzisyenler festivali kapsamında Türkiye'den gelen gençlik orkestrası sahne alacak.
Ayrıca, fotoğraf sanatçılarının İstanbul ve Berlin ile ilgili karma fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.
Ekim ayında ise Berlin Teknik Üniversitesinde "İstanbul Günü" düzenlenecek, bilimsel konferanslar ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.