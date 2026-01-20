Berlinale'de Türk Yönetmenler Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Berlinale'de Türk Yönetmenler Öne Çıkıyor

20.01.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76. Berlinale'de Emin Alper ve İlker Çatak, Altın Ayı için yarışan Türk yönetmenler olarak dikkat çekiyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – 76. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı için yarışacak filmler açıklandı. Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan festivalin ana yarışma bölümünde iki Türk yönetmen dikkat çekiyor.

Yönetmen Emin Alper, yeni filmi "Kurtuluş" ile Altın Ayı adayları arasında yer aldı. Daha önceki filmleriyle uluslararası festivallerde önemli başarılar elde eden Alper'in filmi, Berlinale'de dünya prömiyeri yapacak 20 yapımdan biri olacak.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli yönetmen İlker Çatak da yarışma seçkisinde yer alan Alman yönetmenler arasında bulunuyor. Çatak, yeni filmiyle jüri ve izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen, daha önce bir filmiyle Almanya adına Oscar yarışına katılmıştı.

Toplam 28 ülkeden 22 filmin yarışacağı Berlinale'de, Alman yönetmenler Eva Trobisch ve Angela Schanelec de yeni yapımlarıyla yer alıyor.

Berlinale Direktörü Tricia Tuttle, seçkiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu 22 film, 2026'da sinemanın ne kadar çeşitli ve güçlü olduğunu gösteriyor. Her biri sanatsal açıdan iddialı yapımlar" ifadelerini kullandı.

Festivalin uluslararası jüri başkanlığını, "Paris, Texas" ve "Berlin Üzerindeki Gökyüzü" filmleriyle tanınan Alman yönetmen Wim Wenders üstlenecek. Wenders, 2023 yapımı "Perfect Days" filmiyle Oscar'a aday olmuştu.

Bu yıl Berlinale'de ayrıca Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh'a sinemaya katkılarından dolayı Altın Onur Ayısı verilecek. Festival yönetimi, 18-25 yaş arasındaki genç sinemaseverler için indirimli bilet uygulamasının da süreceğini duyurdu.

76.Berlinale, 12 Şubat 2026 akşamı Afgan yönetmen Shahrbanoo Sadat'ın "No Good Men" filminin dünya prömiyeriyle başlayacak. Festival, 22 Şubat'a kadar devam edecek; Altın ve Gümüş Ayı ödülleri ise 21 Şubat'taki kapanış galasında sahiplerini bulacak.

Kaynak: ANKA

Emin Alper, Altın Ayı, Yönetmen, Kültür, Sinema, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlinale'de Türk Yönetmenler Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
İran kan gölüne döndü Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 00:15:35. #7.11#
SON DAKİKA: Berlinale'de Türk Yönetmenler Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.