BES'ten Silahlı Saldırı Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BES'ten Silahlı Saldırı Protestosu

08.01.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BES Zonguldak Şubesi, SGK avukatı Zekeriya Polat'ın ölümüyle şiddete karşı durdu.

(ZONGULDAK) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Zonguldak Şubesi üyeleri, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Şube üyeleri, SGK Zonguldak İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Sendika üyeleri, kamu emekçilerinin maruz kaldığı şiddetin giderek arttığına dikkati çekerek, iş yerlerinde yaşanan saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

BES Zonguldak Şubesi adına yapılan açıklamada, derinleşen yoksullukla birlikte şiddetin sıradanlaştırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sokakta, evde ve çalışma alanlarında şiddetin arttığı belirtilirken, kamu çalışanlarının görev başında saldırıya uğradığı olayların çoğaldığına dikkat çekilen açıklamada mevcut hukuki yaptırımların caydırıcı olmadığı ifade edildi.

Kamu otoritesinin şiddeti adeta toplumun ve çalışma hayatının olağan bir parçasıymış gibi sunmasına tepki gösterilen açıklamada, şiddetin asla normalleştirilemeyeceği vurgulandı. Kamu emekçilerinin, kamusal hizmet üretirken masalarında ve görev alanlarında saldırıya uğradığının belirtildiği açıklamada, yaşanan cinayetin sadece bir kişiyi değil, tüm kamu çalışanlarını, çalışma yaşamını ve toplumsal huzuru hedef aldığı vurgulandı.

Kamu kurumlarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, kamu görevlilerinin görev yaptıkları alanlarda korumasız bırakıldığı ve bunun can kayıplarına yol açtığı açıklamada, "Uzun süredir dile getirdiğimiz gibi kurumların itibarsızlaştırılması bu tür olayların önünü açmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı sürece benzer acıların yaşanması kaçınılmazdır" denildi.

Kaynak: ANKA

Zekeriya Polat, Zonguldak, Güvenlik, Şiddet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BES'ten Silahlı Saldırı Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:25:57. #7.11#
SON DAKİKA: BES'ten Silahlı Saldırı Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.