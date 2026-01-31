Beşikdüzüspor'a Destek Gecesi Düzenlendi

Amatör Ligde mücadele eden Beşikdüzüspor'a destek amacıyla yardım gecesi organize edildi.
İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşe, Beşikdüzüspor Kulübü Başkanı Mehmet Zeytin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı topun da açık artırmaya çıkarıldığı etkinlikte kulübe destek sağlandı.
