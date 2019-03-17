Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Bir Transfer de Er Meydanında!

Beşiktaş'a Bir Transfer de Er Meydanında!

1 saat önce

15 yıldır güreş sporuyla uğraştığını belirten 1990 doğumlu Ufuk Yılmaz "Bu spora 14 yaşında Beşiktaş'ta başladım. Daha sonra Kasımpaşa'ya geçtim. Bu kulüpte grekoromende gençler Türkiye üçüncülüğü yaşadım. Ardından Adana Büyükşehir Belediyespor deneyimim oldu.

Beşiktaş'a Bir Transfer de Er Meydanında!, System.String[]
15 yıldır güreş sporuyla uğraştığını belirten 1990 doğumlu Ufuk Yılmaz "Bu spora 14 yaşında Beşiktaş'ta başladım. Daha sonra Kasımpaşa'ya geçtim. Bu kulüpte grekoromende gençler Türkiye üçüncülüğü yaşadım. Ardından Adana Büyükşehir Belediyespor deneyimim oldu. Şimdi tekrardan Beşiktaş'a döndüm. Kulübümün en tecrübeli sporcusu benim. Beşiktaş aslında uzun yıllardır güreş sporuna sahip çıkan ve destek veren bir kulüp ancak genelde alt yapı seviyesinde sporculara hizmet veriyor. Ancak bu sezon ben yağlı güreşlerde de bu güzide kulübün ismini duyurmak istiyorum" dedi.

Geçen yıl Kırkpınar'da büyük ortada dereceye girerek başaltı kategorisine yükseldiğini belirten Yılmaz, "Yeni sezon öncesi çalışmalarımı İstanbul'daki diğer pehlivanlarla ortak idman yaparak sürdürüyorum ancak yağlı güreş dünyasındaki genel teamülün aksine herhangi bir gruba bağlı değilim. Tek başıma mücadele veriyorum. Geldiğim noktaya da kendi çabalarımla geldim. Hedefim öncelikli olarak 2019 Kırkpınar'da başpehlivanlık kategorisine yükselmek" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği'nin (UWW) son yıllarda büyük önem verdiği plaj güreşiyle de uğraşan Yılmaz, geçen yıl A milli mayoyu giyerken Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik, Dünya Şampiyonası'nda altıncılık elde etti. Ufuk Yılmaz aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:15 

Kasımpaşa, Türkiye, Beşiktaş, Güncel
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