Beşiktaş GAİN Karşıyaka'yı Yendi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,
Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8
Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,
1. Periyot: 15-18
Devre: 34- 44
3. Periyot: 55-65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı 86-73 yendi.
