Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Barbaros Meydanı'ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi kuruldu.

Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Barbaros Meydanı'ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi kuruldu. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an be an telefonlarıyla kayıt etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünü sebebiyle yurt genelinde çok sayıda etkinlik ve program gerçekleştirildi. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi tarafından Barbaros Meydanına ışık hüzmesi kuruldu.

Ulu önder Atatürk'ün ölümsüzlüğünü temsilen kurulan ışık hüzmesi tüm gece boyunca Beşiktaş'tan İstanbul'u aydınlatacak. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar telefonlarıyla kayıt altına aldı.

(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Barbaros Meydanı, Beşiktaş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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