BEŞİKTAŞ'TA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

20.09.2022 21:49
BEŞİKTAŞ'TA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

BEŞİKTAŞ'ta, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı.

BEŞİKTAŞ'ta, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybederken diğer motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.  Olay, saat 00.30 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Nişantaşı yönünde ilerleyen Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı. Fatih Çakıllı ve diğer motosiklette bulunan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. kazada ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Çakıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. tedavi altına alındı. Fatih Çakıllı, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Çakıllı'nın cenazesine gelen onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Polis yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı.

- İstanbul
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Son dakika haber: BEŞİKTAŞ'TA ARKADAŞLARIN OLDUĞU İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 2 YARALI Son dakika haber: BEŞİKTAŞ'TA ARKADAŞLARIN OLDUĞU İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 2 YARALI
Kaynak: DHA

Nişantaşı, Çakıllı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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