Beşiktaş'tan Yasin Özcan Transferi

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiltere temsilcisi Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.