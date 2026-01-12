BEUN Rektörü Özölçer\'den Yenilikçi Vizyon

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) ziyaretinde üniversitenin akademik hedeflerinden kampüs yatırımlarına, sağlık alanındaki dev projelerden öğrenci yaşamına kadar birçok konuda kapsamlı açıklamalarda bulundu. Özölçer, "Üniversitemizi mecburen tercih edilen değil, isteyerek gelinen bir kurum haline getirmek istiyoruz" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin mevcut durumu, devam eden yatırımlar ve gelecek hedefleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Özölçer, eğitim-öğretimden sağlığa, fiziki altyapıdan akademik kaliteye kadar geniş bir yelpazede açıklamalar yaptı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Özölçer'e teşekkür etti.

Rektör Özölçer, üniversitelerin ancak net hedeflerle gelişebileceğini vurgulayarak, "Araştırma üniversitesi kategorisine girmesek bile izleme listesinde yer almak istiyoruz. Üniversiteler yıllarla gelişir. Önemli olan doğru yönde ilerlemektir" ifadelerini kullandı.

YÖK'ün ikinci öğretimleri kapatması ve kontenjanları azaltmasının kalite odaklı bir yaklaşımın sonucu olduğunu ifade eden Özölçer, üniversitelerin nicelikten çok niteliğe yönelmesi gerektiğini belirtti.

Özölçer, öğrenci tercihinde şehir faktörünün büyük önem taşıdığını belirterek, Zonguldak'ın öğrenci dostu bir şehir olması gerektiğine dikkat çekti. Barınma imkanları, kiraların makul düzeyde olması, sosyal yaşam ve halkın öğrencilere yaklaşımının tercihleri doğrudan etkilediğini ifade eden Özölçer, "Öğrenci 'İyi ki Zonguldak'ta okudum' demeli" dedi.

BEUN'un 13 kampüsü ve 112 binası bulunduğunu hatırlatan Özölçer, göreve geldiklerinde kampüslerin büyük bölümünün ciddi fiziki sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Çatı onarımlarından boya-badana çalışmalarına, tuvaletlerden doğal gaz dönüşümüne kadar kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldüğünü belirten Özölçer, "Önce yaşanabilir kampüsler oluşturduk. Fiziki ortam olmadan akademik motivasyon olmaz" dedi.

Üniversitenin doğal gaz altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Özölçer, Ereğli Kepez'de bulunan son binanın da kısa süre içinde doğal gaza geçeceğini belirtti. Doğal gaz dönüşümünün hem maliyetleri düşürdüğünü hem de konforu artırdığını söyledi.

BEUN Hastanesi'nin Batı Karadeniz'in en güçlü sağlık merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Özölçer, onkoloji, radyoterapi, kemik iliği nakli, bypass ve aort diseksiyonu gibi birçok ileri tedavinin artık Zonguldak'ta yapılabildiğini söyledi. "Hastalarımızın Ankara'ya, Kocaeli'ye gitmesine gerek kalmıyor" diyen Özölçer, yalnızca bu yıl 150 milyon liralık radyoterapi cihazı alındığını açıkladı.

Onkoloji servisinin güçlendirildiğini, diş hekimliğinde en az 30 yeni ünite kazandırıldığını ve yeni poliklinik binasının kısa sürede hizmete açılacağını belirten Özölçer, tüm yatırımların üniversitenin kendi kaynaklarıyla yapıldığını vurguladı.

Hastanedeki yoğun bakım yatak sayısının artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Özölçer, yüzde 92 doluluk oranıyla hizmet verdiklerini söyledi. Ameliyathane sayısının artırılması, odaların tek ve iki kişilik hale getirilmesi için planlamalar yapıldığını kaydetti.

Bazı tıbbi işlemlerde SGK ödemelerinin yetersiz kaldığını ancak buna rağmen hastalardan ek ücret alınmadığını belirten Özölçer, "Hastalar mağdur olmasın diye üniversite olarak kendi gelirimizden karşılıyoruz" dedi.

Akademik kadronun gençleştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Özölçer, yayın sayıları ve ameliyat kapasitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

Çaycuma, Devrek, Ereğli, Alaplı ve diğer ilçe kampüslerine özel önem verdiklerini belirten Özölçer, sivil havacılık, gastronomi, pastacılık ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda yeni bölümler açmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık bin 800 olduğunu belirten Özölçer, hedeflerinin bu sayıyı kaliteyi gözeterek 3 bin civarında tutmak olduğunu söyledi. "Sayısal artış değil, nitelikli öğrenci istiyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda üniversitenin Zonguldak'ın ve Batı Karadeniz'in ortak değeri olduğunu vurgulayan Özölçer, "Herkesin bu kuruma sahip çıkması gerekiyor. Hedefimiz kaliteyi artırmak ve geleceğe güçlü bir üniversite bırakmak" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK