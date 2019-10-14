"Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projesi

Malatya'nın Darende ilçesinde 22 okula Beyaz Bayrak", 9 okula ise"Beslenme Dostu" sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle uygulanan "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında Darende ilçesinde belirlenen şartları yerine getiren okullara sertifikaları verildi.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" programları hakkında bilgi vererek, okullarda mekan temizliği, hijyenik ortamın oluşturulması ile sağlıklı beslenme konusunun önemini anlattı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda gerekli tüm çalışmaları ve denetimleri yaptıklarını da ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Bugünkü törende 22 okul 'Beyaz Bayrak' alırken 9 okul da 'Beslenme Dostu Okul' Sertifikası aldı. 'Beyaz Bayrak' projesiyle okullarda hijyen ve sağlıklı ortamları artırmak, 'Beslenme Dostu Okul' projesiyle ise çağın hastalığı obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm okullarda bu standartları yakalamaları ve bu belgelere sahip olmalarını hedefliyoruz."

Programın sonunda temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okulların yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.