Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması

21 dakika önce

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması, System.String[]
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Münbiç'teki saldırıda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, Suriye'de kalan terör unsurlarının yenilmesinin önemine vurgu yaptı. İki lider, Suriye'nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olduğu hususunu da ele aldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel
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