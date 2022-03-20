Beyaza bürünen kentten kar manzaraları - Son Dakika
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Beyaza bürünen kentten kar manzaraları

20.03.2022 10:57

Beyaza bürünen kentten kar manzaraları Bembeyaz bir sabaha uyanan Balıkesir'de karın güzelliği havadan görüntülendi İstanbul-İzmir yolunun geçiş noktasında ulaşımda sorun yaşanmadı Balıkesir'de gece yarısından kar yağışının etkili olması neticesinde şehir, bembeyaz bir sabaha uyandı.

Beyaza bürünen kentten kar manzaraları

Bembeyaz bir sabaha uyanan Balıkesir'de karın güzelliği havadan görüntülendi

İstanbul- İzmir yolunun geçiş noktasında ulaşımda sorun yaşanmadı

BALIKESİR - Balıkesir'de gece yarısından kar yağışının etkili olması neticesinde şehir, bembeyaz bir sabaha uyandı. İstanbul-İzmir yolunu geçiş noktası olan Balıkesir'de şehirlerarası ulaşımda sorun yaşanmazken, ana arterler havadan görüntülendi. Şehrin mesire alanı olan Değirmen Boğaz'ında ise yağan kar seyre doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Balıkesir'de şehir merkezinde gece yarısından sonra etkili olan kar seyre doyulmayan manzaralar oluşturdu. Şehrin mesire alanı olan Değirmen Boğazı adeta beyaz bir gelinlik giyerken, pazar günü olması dolayısı ile trafikte bir yoğunluk yaşanmadı. Piknik alanında yaşayan ördekler, karın tadını çıkartırken piknik masalarında 15 santimetreye yakın kar kalınlığı oluştu.

İstanbul-İzmir yolu açık

Öte yandan, İstanbul ve İzmir şehirlerinin arasında geçiş noktası olan Balıkesir'de ulaşımda bir sorun yaşanmadı. Yağan kar dolayısı ile Balıkesir- Susurluk, Balıkesir- Edremit, Balıkesir- Savaştepe yolları havadan görüntülenirken, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Kırsal mahallelere ait bazı yollar kapanırken, kar yağışının dinmesi ile yolların kısa sürede açılacağı öğrenildi.

Beyaza bürünen kentten kar manzaraları
Beyaza bürünen kentten kar manzaraları
Beyaza bürünen kentten kar manzaraları

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Balıkesir, İstanbul, İzmir, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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