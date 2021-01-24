Beyaza bürünen yaylalar, tabiat parkları ve turkuaz renkli göller hayran bırakıyor - Son Dakika

Giresun'da doğanın her türlü güzelliğini sergileyen yaylalar, sodalı göller ve tabiat parkları karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentin önemli turistik yerlerine sahip Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası, Koçkayası Tabiat Parkı, Mavigöl, Göksu Travertenleri ve Kuzalan Şelalesi, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da doğa tutkunlarını cezbediyor.

Yayla ve tabiat parkında çam ağaçları ve çayırların karla kaplanması seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Koçkayası Tabiat Parkı'nda yılın bu döneminde "beyaz örtü" ile kaplanan uçsuz bucaksız çam ormanları ilgi çekiyor.

Sodalı suyun etkisiyle yılın belirli bölümlerinde turkuaz renkte akan Mavigöl, karla kaplı vadi içerisinde farklı rengiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Teras şeklinde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan Göksu Travertenleri ise yılın her mevsimi turkuaz rengiyle doğa tutkunlarını bölgeye davet ediyor.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisindeki Kuzalan Şelalesi'nde ise soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu. Dereli- Şebinkarahisar kara yolu üzerinde yer alan şelale, buz tutmuş haliyle de görenlerin ilgisini çekiyor.

"Vatandaşlarımızın bu doğa harikası yerleri ziyaret etmelerini bekliyoruz"

Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz turizminin yanı sıra kış turizminin de ülke açısından çok önem arz ettiğini söyledi.

Dereli ilçesinde konaklama tesislerinin vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Atıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde olunmasına rağmen turizm alanlarının ziyaret edildiğini aktardı.

Atıcı, ilçedeki Mavigöl, Göksu Travertenleri, Kuzalan Şelalesi ile Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarının mutlaka görülmesi gereken yerler olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 1500 ile 2 bin rakım arasında ormanlık alanların içerisinde ziyaretçilerimiz yürüyüşlerini yapabilirler. Belki şu anda sıfır rakım olan Giresun merkezde kar göremezken yaylalarımızda vatandaşlarımız karın tadını çıkarabilirler." dedi.

Herkesi ilçenin doğal güzelliklerini görmeye davet eden Atıcı, "Ayrıca bu temiz havayı, oksijeni soluyabilirler. ATV ve kar motorlarıyla kamplar yaparak çeşitli aktivitelerde de bulunabilirler. Vatandaşlarımızın bu doğa harikası yerleri ziyaret etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"Giresun yaz ve kış turizmi açısından çok büyük potansiyele sahip"

Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise Giresun'un yaz ve kış turizmi açısından çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu anlamda Giresun Valiliği koordinesinde kış turizmine yönelik fizibilite çalışması yapıldığını aktaran Gürgenci, "Bu çalışmayla beraber, yatırımcıların artık kış turizmine yönelik yatırım yapmasının da önü açıldı. Bundan sonraki süreçte ziyaretçileri beklediğimiz gibi, turizm yatırımcılarını da ilimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gürgenci, çalışmanın 2 bin rakımın üzerindeki yerlerde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Kar kalınlığından rüzgar bandına, kar kalitesi ve yüksekliğine kadar birçok unsuru içerisinde barındıran envanter verileriyle hangi bölgede kış turizmi yapılabilir bu araştırıldı. Amacımız bölgemize kış turizm tesis alanlarının kazandırılması ve turizme katkı sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Manzara kartpostal gibi"

Kümbet Yaylası'nı ziyaret için Sinop'tan gelen Huriye Yalçın da gördüğü doğal güzellik karşısında şaşırdığını söyledi.

Yalçın, manzaranın kartpostal gibi olduğunu dile getirerek, "Keşke fırsatımız olsa o zaman sık sık geliriz. Yazın da farklı güzeldir burası kesin. Pandemi döneminde burası bize çok iyi geldi. Artık biz de Giresunluyuz." dedi.

İzzet Yalçın ise yaylayı gezmekten çok keyif aldığını anlatarak, "İlk kez geldim Kümbet Yaylası'na. Gerçekten gelinip görülmesi gereken yerlerden. Yazın da gelmek istiyoruz, buraya bayıldım, tarifi sonsuz." diye konuştu